Marrakech: après un échange de corps, les proches d’une victime du covid se confient (VIDEO)

C’est une véritable énigme au milieu de laquelle s’est retrouvée une famille à Marrakech, suite au décès présumé de l’un de ses membres par le Covid-19.

Le frère de la victime raconte à Le Site info que son frère avait été hospitalisé dans une clinique à Marrakech après avoir contracté le covid. Durant cette période, il contactait sa famille régulièrement par téléphone, ajoute notre interlocuteur.

Il a ensuite été admis en réanimation, après la détérioration de son état et la clinique a fait savoir à la famille qu’il ne devrait pas être « dérangé ». Lors d’une visite, notre interlocuteur a été surpris de constater qu’il ne connaissait pas la personne qui se trouvait dans la chambre où était enregistré son frère.

On l’informa ensuite que son frère est décédé, et qu’il aurait été livré à une autre famille, et inhumé sous une autre identité. Au micro de Le Site info, notre source déclare que la famille réclame la vérité au sujet du sort de son frère, et qu’une enquête soit ouverte afin que la vérité soit révélée.

M.F.