Marrakech: Akhannouch s’entretient avec le président de la BAD (VIDEO)

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch s’est entretenu, ce mercredi à Marrakech, avec Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), en visite de travail au Maroc, accompagné d’une importante délégation.

Les entretiens ont porté sur les différents volets du partenariat entre le Maroc et l’institution financière panafricaine, ainsi que sur les moyens de le renforcer et de le développer.

La rencontre a également été l’occasion d’échanger sur les défis auxquels sont confrontés les économies mondiales.

Dans ce contexte, le chef du Gouvernement a passé en revue les différents stratégies et programmes lancés par le Maroc sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

Il a rappelé que le gouvernement a maintenu, malgré la conjoncture économique mondiale, la poursuite des réformes structurelles selon l’agenda convenu, ainsi que la poursuite du soutien aux programmes sociaux, que ce soit dans les domaines de la santé, de l’éducation ou de la protection sociale.

La rencontre s’est déroulée en présence de Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, Younes Sekkouri, ministre de l’Intégration Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

