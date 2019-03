Marrakech-Agadir: un camion prend feu sur l’autoroute

Samedi matin, un poids lourd qui circulait sur l’autoroute reliant Marrakech à Agadir a été victime d’un terrible accident. Le véhicule qui transportait des marchandises avait quitté la ville ocre pour se rendre à Agadir, selon une source bien informée.

Le camion s’est renversé et s’est enflammé, détaille la même source. Aussitôt alertés, les sapeurs pompiers se sont rapidement rendus sur place pour éteindre l’incendie. Tandis que les secours sont intervenus pour évacuer le conducteur, un subsaharien, à l’hôpital le plus proche afin de recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.

N.K.