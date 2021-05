Marrakech-Agadir: ce que l’on sait sur le projet de la LGV

Le ministre de l’Equipement, des Transports, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, a annoncé mardi, que le Maroc s’apprête à lancer deux projets de trains à grande vitesse qui relieront d’une part Marrakech et Agadir, et d’une autre part Kénitra et Marrakech.

En réponse à une question du groupe Haraki lors de la séance des questions orales de la Chambre des conseillers, le ministre a expliqué que le Maroc négocie actuellement avec plusieurs partenaires internationaux les possibilités de financement de ces deux projets.

Amara a ajouté que le coût des deux projets est estimé à 100 milliards de dirhams.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que le coût élevé de ces deux projets fait que l’État adoptera de nouvelles formes de financement, basées sur un partenariat entre les secteurs public et privé, afin de réduire la charge sur le budget de l’État.

K.Z.