Marrakech abrite le Forum Mondial de la Sécurité Sociale (VIDEO)

Sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, la Caisse de Dépôt et de Gestion, à travers sa Branche Prévoyance en charge de la CNRA et du RCAR, en partenariat avec la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, la Caisse Marocaine des Retraites et la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite, vient de lancer, ce lundi 24 octobre 2022 au Palais des Congrès de Marrakech, la cérémonie d’ouverture du Forum Mondial de la Sécurité sociale (FMSS) de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS).

Articulé autour du thème « La sécurité sociale pour des sociétés résilientes et inclusives », ce forum, qui est considéré comme l’événement international le plus important dans le domaine de la sécurité sociale et qui est organisé tous les trois ans, a réuni toute une pléthore de spécialistes, de professionnels et d’acteurs du secteur de la prévoyance du Maroc, mais aussi du monde entier.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement du forum, Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a rappelé que le projet sociétal de protection sociale bénéficiait d’un suivi et d’une attention particulière de la part du roi Mohammed VI. « Ce projet d’envergure aura des effets directs et tangibles sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens, la préservation de la dignité de tous les Marocains, outre sa contribution à l’intégration du secteur informel », a déclaré le Ministre.

De son côté, Khalid Safir, Directeur Général de la CDG a souligné que les pouvoirs publics et l’ensemble des parties prenantes sont plus que jamais mobilisés pour la réussite du chantier national de généralisation de la protection sociale et qui vise à garantir, à tous les citoyens, l’accès à un système de protection sociale, pérenne, équitable et adapté.

Il a ajouté que grâce au lancement de ce chantier national hautement stratégique, le secteur de la protection sociale connait aujourd’hui une dynamique sans précédent qui s’appuie, entre autres, sur des institutions dédiées, mobilisées pour déployer le chantier de l’élargissement du système de protection sociale.

Pour Joaquim Breuer, Président de l’AISS, ce forum est un appel destiné « à renforcer la sécurité sociale et à en faire un tremplin important en vue de garantir la résilience et le progrès. Personne ne doit être laissé pour compte et la sécurité sociale est là pour combattre tout sentiment d’exclusion ».

A son tour, Fouzi Lekjaa, Ministre chargé du Budget, a déclaré : « Sa Majesté le Roi Mohammed VI a inscrit le Maroc dans cette révolution sociale, ce qui a abouti à la mise en place d’une loi cadre. Le coût global de cette réforme importante est de 51 milliards de dirhams ».

Pour sa part, Ahmed Réda Chami, président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), a salué les efforts qu’a consentis le gouvernement en vue de la réussite de ce chantier grandiose. « La protection sociale n’est pas un acte de charité. C’est une nécessité vitale pour asseoir la cohésion sociale mais aussi la prospérité de notre pays. Le gouvernement a réussi à réaliser une réforme paramétrique et à dégager des valeurs actuarielles nécessaires au lancement de cette machine imposante qu’est la protection sociale. Maintenant nous devons nous concentrer davantage sur le financement, et notamment sur la capacité contributive du privé », a-t-il affirmé.

A noter que la cérémonie de lancement du FMSS a également été marquée par la remise du prix spécial d’excellence attribué par l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) à CDG Prévoyance – CNRA – RCAR.