Marrakech: 10 autres patients ont quitté le CHU Mohammed VI

Dix patients complètement guéris du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté, ce vendredi, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech.

Il s’agit de 7 hommes et 3 femmes, âgés entre 7 et 72 ans, définitivement guéris après que les tests médicaux et cliniques effectués se sont révélés négatifs.

Ainsi, ces nouvelles rémissions portent à 151 le nombre total des patients ayant quitté cet établissement hospitalier après la confirmation de leur guérison totale.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur général du Covid-19 au CHU Mohammed VI, Dr. Takoui Abdelmajid, a souligné que la durée d’hospitalisation des patients guéris se situait entre 11 et 25 jours, notant que les cas guéris étaient surveillés 24h/24 et 7j/7 par le corps médical et infirmier.

La plupart des cas guéris étaient asymptomatiques et ne souffraient d’aucune complication ou de maladies chroniques, a-t-il relevé.

Quatre patients parmi les cas guéris seront placés en isolement sanitaire dans l’un des établissements hôteliers de la ville, conformément au protocole adopté par le ministère de la santé, a-t-il fait savoir.

Dr. Takoui a expliqué l’augmentation des guérisons dans la région, par l’accessibilité et la disponibilité des tests pour le diagnostic de l’infection Covid-19 au sein du laboratoire de microbiologie relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech et la prise de conscience des citoyens qui s’orientent vers les hôpitaux immédiatement après l’apparition du moindre symptôme, ainsi que le dépistage précoce des personnes contacts, tout en assurant leur suivi médical.

M.S.