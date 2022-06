Marouan da Costa convole en justes noces à Marrakech (VIDEO)

Le footballeur international marocain, Manuel Marouan da Costa, a opté pour Marrakech pour y célébrer son mariage, samedi 11 juin courant, dans l’un des hôtels cosy de la ville ocre.

Et de nombreuses pages du réseau social Instagram ont immortalisé le moment de l’entrée de Marouan et de l’heureuse élue à l’hôtel, sous les applaudissements nourris des personnes présentes. Cependant, le marié n’a pas encore cru bon partager la nouvelle d’avoir convolé en justes noces, avec ses fans et followers dont le nombre est de 500.000.

Pour rappel, Manuel Marouan da Costa est né le 6 mai 1986, à Saint Max , commune française de Meurthe-et-Moselle, de mère marocaine et de père portugais. Le défenseur central a rejoint les Lions de l’Atlas en 2014,

M.R.