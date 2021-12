Marocanité du Sahara: le roi Mohammed VI remercie l’émir du Koweït

Le roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements et de gratitude à l’Émir de l’État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, pour la position de son pays soutenant la marocanité du Sahara.

Dans ce message, le Souverain souligne avoir suivi « avec grande estime, doublée d’immenses remerciements et gratitude, votre grand soutien à la marocanité du Sahara et votre appui total à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, que vous avez exprimé avec Mes frères Leurs Majestés et Altesses, Chefs des Etats du Golfe, lors de la 42ème session du Conseil supérieur du Conseil de coopération du Golfe, au Royaume d’Arabie Saoudite frère ».

Le Souverain exprime sa « profonde fierté quant à cette position noble et sincère, qui incarne la profondeur des liens de fraternité et de solidarité unissant depuis toujours Nos deux familles et Nos deux peuples frères », réaffirmant à Son Altesse la volonté constante du Royaume et sa position totale et permanente aux côtés de ses frères dans les pays du Golfe arabe, une position qui transcende tout calcul étriqué ou intérêt conjoncturel et qui puise sa source de sa forte conviction de l’unité de la communauté du destin et que sa sécurité et sa stabilité sont intimement liées à leur sécurité et stabilité ».

Le Roi affirme à Son Altesse l’Emir de l’Etat du Koweït sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert en vue de raffermir les relations de fraternité et de coopération constructive entre les deux pays, implorant le Très-Haut de perpétuer sur lui les bienfaits de santé, de bien-être et de longue vie et de couronner de succès ses efforts pour réaliser les ambitions du peuple koweïtien frère à davantage de développement, de progrès et de prospérité.

HL