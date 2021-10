Marocains souhaitant se rendre en France, ceci vous concerne (PHOTO)

L’ambassade de France au Maroc a évoqué les dernières conditions mises en place pour accéder au territoire français. «A compter du 11 octobre, le Maroc est classé pays «orange» selon la classification en vigueur. En fonction du statut vaccinal des voyageurs, un auto-isolement de 7 jours sera exigé à l’arrivée», précise l’ambassade sur sa page Facebook.

Pour rappel, la France a retiré le Maroc de la liste rouge des pays où la situation épidémiologique est critique. Le ministère français de la Santé a modifié, en effet, les conditions d’entrée sur le territoire en provenance du Maroc, classé désormais dans la zone orange.

Cette liste contient les pays dans lesquels on observe une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants. En plus du Maroc, l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Colombie et la Tunisie ont également été retirés de la zone rouge.

Les Marocains vaccinés souhaitant se rendre en France devront présenter le certificat vaccinal, accompagné d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de symptômes d’infection au coronavirus.

D’après le ministère français de l’Intérieur, «le schéma vaccinal est considéré comme complet 28 jours après l’administration d’une dose pour le vaccin Janssen, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose pour les autres vaccins reconnus par l’agence européenne des médicaments (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield) et, pour les personnes ayant reçu toutes les doses requises d’un vaccin autorisé par l’OMS ne bénéficiant pas d’une reconnaissance de l’agence européenne des médicaments, 7 jours après l’administration d’une dose complémentaire d’un vaccin à ARN messager bénéficiant d’une telle reconnaissance».

Les mesures appliquées aux adultes vaccinés s’étendent dans les mêmes conditions aux mineurs les accompagnant, qu’ils soient vaccinés ou non.

Les Marocains non-vaccinés, eux, devront produire un motif impérieux pour accéder au territoire français et présenter un test PCR négatif datant de moins de 72h avant le départ ou un test antigénique négatif de moins de 48h avant le départ.

Ils doivent également présenter un engagement sur l’honneur à se soumettre au test antigénique ou à l’examen biologique qui sera réalisé à l’arrivée en France, un engagement sur l’honneur à s’isoler durant sept jours et un engagement sur l’honneur visant à se soumettre à un examen biologique de dépistage virologique (PCR) à l’issue de la période d’isolement.

