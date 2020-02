Marocains rapatriés de Wuhan: les précisions du ministère

La période de surveillance médicale des citoyens marocains rapatriés de Wuhan, épicentre de l’épidémie du COVID-19, accueillis à l’hôpital Sidi Said de Meknès et à l’hôpital militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat pour 20 jours est achevée, indique le Ministère de la Santé, affirmant qu’aucun cas lié au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) n’a été enregistré parmi les citoyens rapatriés.

L’opération de rapatriement des citoyens marocains de la ville de Wuhan a été organisée sous les Hautes instructions du roi Mohammed VI, les 167 citoyens ont bénéficié d’une observation médicale biquotidienne tout au long du séjour, ainsi que des analyses de laboratoire, dont les résultats se sont révélés négatifs au SARS-CoV-2.

Le Ministère de la Santé a tenu, dans un communiqué, à remercier les rapatriés et leurs familles pour leur collaboration et leur engagement, et a félicité l’ensemble des cadres, responsables et équipes de santé civiles et militaires, ainsi que le personnel administratif mobilisés pour la réussite de cette opération.

S.L. (avec MAP)