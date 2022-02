Marocains, prenez garde au piratage de vos comptes Facebook

Le président de l’Association « Mountada Attofola » (Forum de l’enfance) a alerté les citoyens sur le piratage de leurs comptes Facebook, perpétré par des hackers qui utilisent des moyens élémentaires, voire absurdes, afin de berner leurs victimes.

Via sa page officielle Facebook, Abdelali Rami a révélé que plusieurs de ses amis ont été victimes de piratage de leurs compte et ont vécu cette mésaventure. Pour ce faire, les hackers commencent par envoyer des invitations aux internautes afin de rejoindre des groupes sur Facebook qui ont pour vocation d’échanger et de débattre des thèmes sociaux. Après avoir accepté l’invitation, les internautes s’aperçoivent du piratage de leurs comptes.

L’acteur associatif a ainsi expliqué le modus operandi des pirates. « On vous invite à rejoindre un groupe qui discute de sujets sociaux. Après votre accord, le hacker demande le changement de votre mot de passe de votre compte Facebook. Le réseau social vous envoie un sms par téléphone avec un code qu’on vous demande de transférer pour garantir votre entrée dans le groupe auquel on vous a invité ».

De même, a précisé Abdelali Rami que le hacker « échange avec vous via le compté d’une personne que vous connaissez et en qui vous avez confiance, sauf que vous ignorez que son compte a été piraté ».

M.R.