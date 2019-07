Marocains et Algériens marchent pour la réouverture des frontières

Les supporters marocains n’ont pas hésité à encourager l’Algérie lors de la CAN, après l’élimination des Lions de l’Atlas. On a en effet assisté à des scènes de joie et de liesse au poste-frontière, et dans plusieurs villes du Maroc, après le sacre des Fennecs.

Après la fin du tournoi, les deux parties n’ont pas calmé leurs ardeurs. Plusieurs acteurs associatifs marocains et algériens ont ainsi organisé le weekend dernier une marche, des deux côtes de la frontière (Saïdia et Port Said), pour réclamer sa réouverture. C’est en tout cas ce que rapporte le site local, Kech 24.

Il est à rappeler que la fermeture de ces frontières date du 15 juillet 1994, suite à un attentat survenu dans l’hôtel Atlas Asni de Marrakech. Les activistes marocains et algériens appellent souvent les autorités des deux pays à ouvrir les frontières.

N.K