Marocains désirant se rendre aux USA, ceci vous concerne

L’ambassade des Etats-Unis à Rabat a dévoilé les détails des modalités d’entrée et les conditions d’accès pour les ressortissants étrangers, dont les Marocains, de bien entendu, désirant se rendre au pays de l’Oncle Sam.

Via son compte Twitter, ladite ambassade a affirmé qu’à partir du 8 novembre courant, il sera demandé aux demandeurs ou détenteurs étrangers de visas de présenter une attestation confirmant que les voyageurs sont entièrement vaccinés contre la covid-19.

Le tweet de l’ambassade USA confirme que cette mesure est exigée, comme preuve de vaccination, avant l’embarquement en avion ou par voie terrestre, à destination des Etats-Unis. De même que l’on a également précisé quels sont les vaccins acceptés pou se rendre aux USA. En l’occurrence, il s’agit de Johnson & Johnson, Moderna, AstraZenaca, Sinopharm et Pfizer.

L.A.

Starting Nov. 8, foreign national air travelers to the U.S. will be required to be fully vaccinated & to provide proof of vaccination status prior to boarding an airplane to fly to the U.S., with only limited exceptions. More info: https://t.co/80zamARWBN https://t.co/RWRnvnlZty pic.twitter.com/AAiQlquuvh

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) November 3, 2021