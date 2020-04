Marocains décédés du Covid-19 en France: l’ambassade se mobilise

Suite aux différentes mesures exceptionnelles prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie du Covid-19, notamment l’impossibilité provisoire de rapatriement des corps des défunts pour être inhumés sur le territoire marocains, l’ambassade du Royaume annonce, ce vendredi, “un accompagnement” et “une assistance” aux familles des Marocains décédés du coronavirus en France.

“Cette assistance se traduit par un soutien financier aux plus démunis des concitoyens pour leur assurer les conditions d’inhumation dans les carrés musulmans réservés par les autorités françaises”, a précisé l’ambassade du Royaume dans un communiqué.

Les familles des défunts sont priées d’approcher les consuls généraux du Royaume du Maroc de leurs circonscriptions consulaires pour s’enquérir des modalités de l’assistance mise en place, a indiqué la même source.

“L’ambassade et les consulats généraux du Royaume du Maroc en France invitent, dans ces moments difficiles, les concitoyens à s’inscrire dans un esprit de responsabilité et de coopération avec les différentes autorités et acteurs français impliqués dans les procédures d’inhumation spécifiques liées à l’épidémie du Covid-19”, souligne-t-on de même source.

Et d’ajouter que les consuls généraux du Royaume sont joignables sur les coordonnées suivantes:

L’ambassade du Royaume du Maroc en France: 0145206935

Consulat général du Royaume du Maroc à Bastia: 0629228472

Consulat général du Royaume du Maroc à Bordeaux: 0651176482/0763417909

Consulat général du Royaume du Maroc à Colombes: 0608401935

Consulat général du Royaume du Maroc à Dijon: 0658984210

Consulat général du Royaume du Maroc à Lille: 0628582191

Consulat général du Royaume du Maroc à Lyon: 0645151218

Consulat général du Royaume du Maroc à Marseille: 0648915383

Consulat général du Royaume du Maroc à Montpellier: 0669779827

Consulat général du Royaume du Maroc à Orléans: 0671370500

Consulat général du Royaume du Maroc à Orly: 0751200250

Consulat général du Royaume du Maroc à Paris: 0156567201/0156567200

Consulat général du Royaume du Maroc à Pontoise: 0612126422

Consulat général du Royaume du Maroc à rennes: 0627429142

Consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg: 0612859754

Consulat général du Royaume du Maroc à Toulouse: 0758557450/0605757604

Consulat général du Royaume du Maroc à Villemomble: 0663467481

M.S. (avec MAP)