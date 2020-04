Marocains de Russie/Covid-19: l’ambassade du Maroc toujours mobilisée

L’ambassade du Maroc en Russie poursuit sa mobilisation au service de la communauté marocaine résidant en Russie, dans le cadre de la cellule de suivi et d’accompagnement mise en place le 15 mars dernier dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué, l’ambassade indique avoir reçu environ 7000 appels et 1500 messages électroniques, soulignant qu’elle est pleinement mobilisée au service des Marocains résidant en Russie.

A ce jour, 21 Marocains qui séjournaient de façon temporaire en Russie se sont retrouvés bloqués suite à la suspension des vols internationaux, note la même source, ajoutant que l’ambassade est en contact régulier avec eux afin de les assister et répondre à leurs besoins et qu’en étroite collaboration avec les autorités locales, des solutions adéquates ont pu être trouvées pour la prolongation de leur visa de séjour.

La représentation diplomatique a, par ailleurs, rappelé aux membres de la communauté marocaine l’”impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement les mesures de confinement préconisées par les autorités sanitaires russes en réponse à la propagation de la pandémie de coronavirus”.

L’ambassade a, en outre, souligné l’importance pour les étudiants marocains résidant en Russie d’être très attentifs aux directives émises par les autorités universitaires et académiques concernant le déroulement actuel et à venir des cursus pédagogiques et de leur implication pour la suite de leurs études.

La représentation diplomatique remercie également les autorités gouvernementales russes pour leur coopération exemplaire et leurs efforts considérables dans cette période difficile, relève la même source.

L’ambassade du Maroc continuera, à travers la cellule de suivi et d’accompagnement, à informer chaque fois que nécessaire et en temps voulu les membres de la communauté marocaine des orientations et décisions officielles prises par les autorités gouvernementales, en étant pleinement mobilisés pour faire face à cette pandémie, souligne la même source.

L’ambassade a, par ailleurs, mis à la disposition des membres de la communauté marocaine des numéros de téléphone (+7 985 366 12 40, +7 459 116-16-81) pour répondre à leurs interrogations.

M.S. (avec MAP)