Marocains bloqués au Portugal, ceci vous concerne

L’ambassade du Maroc à Lisbonne poursuit son accompagnement des Marocains bloqués au Portugal en mettant à leur disposition des dispositions pratiques pour faciliter leur retour au pays, en coordonnant notamment l’organisation de tests exigés avant leur embarquement.

Dans un communiqué, l’ambassade a indiqué ce vendredi avoir pris contact dans ce sens avec un laboratoire de renommée, présent dans les principales villes portugaises, « pour permettre de mettre en place un dispositif fluide d’accueil et de traitement ».

Selon la représentation diplomatique, ce laboratoire (Germano de Sousa) proposera ses services aux intéressés à « un prix concurrentiel et assurera une célérité dans le traitement de leurs analyses, pour permettre de répondre à l’exigence de présentation des tests PCR et test sérologique avec une validité de 48 heures ».

Tout en soulignant que le choix du laboratoire traitant « revient, de toute évidence, à l’intéressé », l’Ambassade a indiqué qu’elle « se met à la disposition de ceux qui retiendront le laboratoire Germano de Sousa pour coordonner l’organisation de leur test dans les villes de Lisbonne, Porto et Faro ».

« Dans ce cas les intéressés devront communiquer à l’Ambassade, à l’avance, les coordonnées du vol à destination du Maroc afin de pouvoir leur fixer un rendez-vous avec une date permettant de respecter le délai 48 heures de validité des tests », précise le communiqué.

Les citoyens marocains et les résidents étrangers au Royaume, ainsi que leurs familles pourront accéder au territoire national, à partir du 14 juillet 2020 à minuit par voies aérienne et maritime, avait annoncé mercredi un communiqué du gouvernement marocain à travers le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger et le ministère de la Santé.

Les compagnies aériennes nationales programmeront autant de vols que nécessaires pour la réussite de cette opération, avait indiqué la même source, précisant que les passagers seront tenus de présenter, avant l’embarquement, un test PCR de moins de 48 heures, ainsi qu’un test sérologique.

M.S. (avec MAP)