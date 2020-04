Marocains bloqués à l’étranger: une députée pamiste hausse le ton

Ibtissam Azzaoui a tiré la sonnette d’alarme concernant les Marocains bloqués à l’étranger après la fermeture des frontières à cause du coronavirus. Lors d’une réunion, mardi, de la commission des Affaires étrangères à la chambre des représentants, la députée pamiste a mis l’accent sur les problèmes dont ils souffrent, précisant que certains n’ont plus d’argent tandis que d’autres tentent tant bien que mal d’éviter la contamination par le virus.

Azzaoui a ainsi appelé le gouvernement à trouver une solution pour ces Marocains qui ont déjà lancé plusieurs appels pour être rapatriés. «Ils sont prêts à payer leur billet de retour pour revenir au Maroc. Il faut que leur situation soit réglée dans les plus brefs délais. En plus, la réponse d’El Othmani à ce sujet est loin d’être convaincante», s’est insurgée la députée.

Le chef de gouvernement avait assuré que près de 7.000 marocains sont bloqués dans d’autres pays. Conformément aux Hautes Instructions Royales, a-t-il expliqué, les missions diplomatiques et les centres consulaires du Royaume du Maroc ont œuvré d’arrache-pied pour apporter un soutien et une assistance prioritaires et nécessaires dans ces circonstances exceptionnelles, à travers un ensemble de mesures urgentes.

Parmi ces mesures, figurent la création de cellules chargées de suivre la situation des Marocains bloqués à l’étranger, au niveau de l’administration centrale, des missions diplomatiques et des centres consulaires, mobilisées 7/7 et 24/24, et la mise à disponibilité d’un logement pour ceux qui ne peuvent pas couvrir les frais de leur séjour.

N.M.