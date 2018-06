Maroc: voici les plages à éviter cet été (rapport)

Le taux de conformité des eaux de baignade des plages marocaines aux normes de qualité microbiologique a atteint 97,92 %, selon le rapport national relatif à la qualité hygiénique des plages marocaines (édition 2018) dont les résultats ont été présentés vendredi, à Rabat.

Le rapport, présenté lors d’une conférence de presse organisée par le secrétariat d’Etat chargé du Développement durable, indique que sur les 442 stations de prélèvements, 432 ont fait l’objet d’un nombre suffisant de prélèvements pour le classement dont 423 stations (soit 97,92%) ont été déclarées de qualité microbiologique conforme aux exigences des normes, contre 9 stations (soit 2,08 %) déclarées non conformes pour la baignade.

Le rapport fait état de la qualité de la plupart des stations qui se répartissent sur 165 plages, à l’exception des plages suivantes: Ksar Sghir, Jbilia à Tanger, Asilah port et Sâada et Chahdia à Casablanca. Ces plages subissent l’influence des rejets d’eaux usées et une forte concentration de baigneurs, conjuguées à l’insuffisance des infrastructures d’hygiène.

Le rapport a recommandé la dépollution des cours d’eau qui débouchent au niveau des plages, par la suppression des eaux usées qui y sont déversées, la rationalisation de l’utilisation des produits fertilisants et phytosanitaires, et la mise en place des objectifs de qualité des eaux de baignade à atteindre sur différents horizons temporels, en tenant compte des stratégies de développement touristique, urbanistique et industriel.