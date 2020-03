Maroc: voici le portail officiel sur le coronavirus

Le ministère de la Santé a annoncé le lancement officiel, à partir de mercredi, d’un portail numérique interactif dédié à l’actualité sur le nouveau coronavirus (Covid-19).

Ce portail fournira toutes les données et statistiques relatives à la situation épidémiologique au Maroc et ce, via une carte interactive montrant le bilan des nouveaux cas confirmés de contamination au Covid-19, répartis selon les régions et les villes, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ces données seront actualisées de manière continue en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, précise le communiqué, ajoutant que le portail va présenter les sites de consultation médicale et les services hospitaliers qui se trouvent sur le territoire national.

Le portail est accessible à travers le lien: http://www.covidmaroc.ma, a fait savoir le ministère.

S.L. (avec MAP)