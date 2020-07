Maroc: voici le nouveau meilleur bachelier en sciences physiques

Hamza El Jihaoui est depuis l’annonce des résultats du baccalauréat, le nouveau meilleur bachelier en sciences physiques à l’échelle nationale avec une moyenne de 19,35 sur 20. Une fierté pour ce jeune de 17 ans, pour sa famille et surtout pour l’école publique marocaine.

Ce bachelier, plein de fougue, originaire de la commune d’Oued Zem, a décroché ainsi la meilleure moyenne nationale en sciences physiques. Amateur mordu du Rapide Club d’Oued-Zem et du football en général, Hamza est le fils d’un ancien migrant marocain en Italie. Il voue une grande passion pour la lecture et la découverte. « Je ne regrette pas d’avoir choisi l’univers de la physique et celui de la médecine pour mes études supérieures », a-t-il confié à la MAP au sujet du choix de sa filière et de son avenir.

De l’avis de Hamza, il n’y a pas de secret pour réussir: un travail de préparation qui fut long et de manière assidue. Lui qui se dit fermement résolu à poursuivre ses études en médecine au Maroc et à y travailler pour contribuer au développement de son pays.

Pour ce qui est de l’examen régional unifié, la candidate Yousra Azzam de Khouribga a obtenu, quant à elle, une moyenne de 19,52, la meilleure au niveau régional en sciences physiques.

Un total de 12.891 candidats ont réussi les examens de la session ordinaire du baccalauréat, au niveau de l’enseignement public et privé, dans la région de Béni Mellal-Khénifra, soit un taux de réussite de 55,54 pc du total des candidats scolarisés.

Le taux de réussite chez les filles s’élève à 59,83 pc de l’ensemble des candidates admises, selon un communiqué de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF), relevant que 7.039 candidates ont décroché le baccalauréat.

Le nombre total de candidats libres ayant obtenu le Bac a atteint 1.219, soit un taux de réussite de 24,88 pc, alors que le nombre d’élèves l’ayant décroché avec mention a atteint 6.444 (1.066 avec la mention très Bien), 1.909 élèves avec la mention Bien et 3.469 autres avec la mention assez bien, soit un taux de 49,99 pc, avec une augmentation de 1,37 pc par rapport à l’année écoulée.

Le taux de réussite était de 57,35 pour les branches scientifiques et techniques (7.459 élèves), de 52,27 pc dans les branches des lettres et de l’enseignement originel (5.421 candidats), de 92,48 pc pour les filières internationales du baccalauréat marocain et de 42,69 pc dans les branches du baccalauréat professionnel.

Cinq (05) candidats des établissements pénitentiaires ont, par ailleurs, obtenu le baccalauréat, selon l’AREF de Béni Mellal-Khénifra.

D’autre part, 11.295 candidats et candidates, toutes branches confondues, devront passer la session de rattrapage prévue du 22 au 24 juillet.

S.L. (avec MAP)