Maroc: voici la condition pour un retour à la vie normale

Said Afif a indiqué que le retour à la vie normale est tributaire de l’engagement massif des Marocains dans la campagne de vaccination.

Dans une déclaration à Le Site info, le membre du comité scientifique et technique du covid-19 a affirmé que c’est la seule condition pour atteindre l’immunité collective et retrouver une vie normale dans les plus brefs délais. L’expert a précisé, en parallèle, que la campagne de vaccination des élèves âgés entre 12 et 17 ans a connu un grand succès, déplorant toutefois le manque d’engagement des moins de 35 ans.

Par ailleurs, Dr Afif a appelé les Marocains au respect strict des mesures de prévention sanitaire, dont le port du masque et la distanciation physique, afin d’éviter une nouvelle vague de contaminations.

«Le respect des mesures lors de la campagne électorale et les rentrée scolaire nous a permis d’éviter le pire. C’est ce qui a poussé les autorités à alléger les mesures», a expliqué l’expert.

H.M.