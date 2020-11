Maroc: victime d’une erreur médicale, Mohcine raconte son calvaire (VIDEO)

La vie de Mohcine, une homme de 37 ans a pris un nouveau tournant après l’accident qu’il a eu en 2018 qui a laissé des séquelles que la médecine n’a pas pu soigner.

Il raconte son calvaire dans cette vidéo : il a passé un mois à la clinique où il a subi plusieurs interventions chirurgicales avant que le médecin ne lui annonce qu’il doit être amputé de la jambe à cause de l’infection causée par le métal placé pour traiter la facture qu’il avait. Cet ancien technicien de machines à coudre affirme également avoir tout vendu pour payer ses soins médicaux: maison et voiture et même son avenir est compromis.

«Je ne peux ni me marier ni avoir d’enfants, je suis condamné à rester cloué au lit», se lamente-t-il, évoquant également des difficultés psychologiques résultant de cette situation. Dans son témoignage, il accuse clairement le chirurgien qui, après l’avoir réduit à cet état, l’a envoyé balader. Mais, pour l’instant, aucune plainte n’a été déposée.

S.Z.