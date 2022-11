Maroc: vers une hausse des prix du miel ?

Les prix des miels risquent de connaître une probable revue en hausse, au Maroc, à cause de la diminution inquiétante des ruches, entraînant la réduction de la production et du retard de la pluviométrie, d’abord. Puis, à cause de la varrea, un parasite ennemi des abeilles et vecteur de plusieurs maladies atteignant ces insectes, producteurs de miel et de cire.

A ce propos, le coordinateur national des Organisations professionnelles des apiculteurs (OPA) a assuré que les apiculteurs marocains n’ont nulle intention d’augmenter les prix des miels, malgré le fait que les frais du transport soient devenus très onéreux pour eux à cause de la revue en hausse des prix des carburants.

Dans une déclaration à Le Site info, Mohammed Miloudi Stitou a ajouté que si augmentation des prix des miels il y aurait, causée par la réduction de la production et de l’augmentation de la demande, ce serait le fait des propriétaires des grandes entreprises et des spéculateurs, et non pas de celui des apiculteurs.

Notre interlocuteur a également rappelé que la raison principale de la réduction de la production des miels au Maroc est due à la maladie dont ont récemment souffert les ruches d’abeilles et qui a contribué à la diminution du nombre de ces dernières, en plus de la sécheresse et de la rareté des pluies.

Et de souligner que les apiculteurs ont tiré la sonnette d’alarme concernant le parasite qui a affecté les ruches d’abeilles, mais en vain. Ce qui les a obligés à organiser des sit-in et a adresser des correspondances, à ce sujet, au ministère de tutelle, chargé du secteur de l’apiculture.

La production des miels est très faible et il est du devoir du ministère de tutelle d’intervenir et de faire participer les professionnels à la prise de décisions qu’il compte concrétiser, en vue de trouver les solutions qui satisferont toutes les parties prenantes, a souligné Mohammed Miloudi Stitou, tout en alertant sur la probable apparition de nouveaux foyers de la maladie des abeilles.

Revenant sur les prix des miels, le coordinateur national des OPA a tenu à préciser que le miel d’eucalyptus coûte entre 100 et 130 DH le kilogramme, alors que le prix du miel de jujubier est de 150 DH. Il souligne que le marché des miels reste anarchique et soumis au diktat des spéculateurs, ainsi que celui des propriétaires des grandes entreprises qui achètent ce produit en très grandes quantités, a déploré notre interlocuteur.

Larbi Alaoui