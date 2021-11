Maroc: vers un renforcement des mesures ?

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca Mustapha Ennaji a déclaré qu’une quatrième vague de covid-19 au Maroc est inévitable.

Dans des propos recueillis par Le Site info, le professeur a ajouté que la nouvelle vague pourrait commencer dès le mois prochain, et que le Ministère de la Santé et de la Protection sociale devrait renforcer le système sanitaire, en fournissant les lits nécessaires.

Le virologue souligne qu’il n’est possible de faire face à cette vague que via l’immunité collective et le respect du protocole sanitaire.

Pr Ennaji ajoute qu’un retour potentiel au durcissement des mesures dépend de la situation épidémiologique. Le gouvernement assouplit les mesures lorsque la situation épidémiologique est bonne mais sera obligé de renforcer les restrictives en cas de hausse de nouvelles infections.

Le professeur a par ailleurs renouvelé son appel aux citoyens à aller se faire vacciner et à respecter les gestes barrière.

