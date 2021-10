Maroc: vers un prolongement des horaires des cafés et restaurants?

Suite aux déclarations optimistes au sujet de la situation épidémiologique au Maroc, les professionnels des cafés et de la restauration s’attendent à ce que les horaires d’activité soient prolongés au-delà de 20h.

A ce propos, le président de l’Association nationale des propriétaires de cafés et de restaurants du Maroc a indiqué à Le Site info que les déclarations des membres du comité scientifique et technique de lutte contre le covid-19 sont rassurantes, et que les professionnels du secteur appellent ouvertement à ce que les mesures sanitaires soient assouplies.

Notre interlocuteur ajoute que les autorités n’ont encore annoncé aucune décision à ce sujet, mais s’attend toutefois à ce que le gouvernement tranche ce jeudi.

M.F.