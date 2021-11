Maroc: vers un nouvel allègement des mesures préventives?

Selon une source fiable de Le Site info, le gouvernement Akhannouch se dirige vers une nouvel assouplissement des mesures préventives de l’état d’urgence. Cette probable décision découle de la stabilité de la situation sanitaire au Maroc.

L’Exécutif décide du renforcement ou de l’assouplissement des mesures préventives, conformément aux recommandations du Comité technique et scientifique, a rappelé notre source dans une déclaration à le Site info. Et les indicateurs actuels du suivi de la pandémie de la covid-19 montrent une nette baisse du taux des cas confirmés, des cas critiques et des décès.

Si allègement il y aura, a précisé notre interlocuteur, il se fera de façon progressive, par étapes successives, car tout empressement d’assouplir, tout d’un seul coup, les mesures restrictives risque de faire perdre le contrôle de la situation épidémiologique.

Pour rappel, le Conseil gouvernement a annoncé, jeudi dernier, la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, sur l’ensemble du territoire national, jusqu’au 30 novembre courant.

A.A.