Maroc: vers un assouplissement des mesures restrictives

Les autorités compétentes du Royaume semblent bien se diriger vers un prochain assouplissement des mesures restrictives, aux quatre coins du pays.

Dans cette perspective, Pr Said Moutawalil, membre du Comité technique et scientifique, chargé du suivi de la pandémie de la covid-19, a déclaré à Le Site info, qu’effectivement, les autorités concernées s’apprêtent à annoncer aux citoyens l’heureuse nouvelle: l’allégement prochain des mesures préventives et sanitaires, décrétées afin d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus et des nouvelles souches.

Quant à l’heure du couvre-feu nocturne, elle sera également repoussée, croit savoir notre interlocuteur. Celui-ci assure que la situation sanitaire au Maroc est stable actuellement et connaît une courbe descendante. De même a souligné Pr Moutawakil, les indicateurs épidémiologiques, ainsi que le taux de progression de la pandémie de la civid-19, sont en baisse, depuis ces derniers jours.

A.L.