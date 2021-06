Maroc: vers l’ouverture de la vaccination à toutes les catégories d’âge ?

La France a ouvert, depuis lundi dernier, la vaccination contre le nouveau coronavirus à toute la population majeure, en ce qui représente une étape importante dans la stratégie gouvernementale de lutte contre la pandémie. Les personnes âgées de 18 à 49 ans étaient officiellement la dernière catégorie à pouvoir intégrer sans conditions la campagne de vaccination.

Suite à cette annonce, plusieurs Marocains se demandent aujourd’hui si le Royaume emboîtera le pas à l’Hexagone et ouvrira la vaccination à toutes les catégories d’âge, d’autant plus que le Maroc dispose de plusieurs lots de vaccins.

A ce propos, une source du comité national de vaccination a indiqué à Le Site info que la campagne se déroule selon un ensemble de critères qui permettent de déterminer la catégorie d’âge à vacciner lors de chaque étape. «Le Maroc a pris de nombreuses mesures depuis le début de la pandémie et a réussi à gérer la crise sanitaire. Nous sommes en train d’atteindre les objectifs fixés. La campagne de vaccination se déroule dans de très bonnes conditions et le programme mis en place pour atteindre l’immunité collective dans les plus brefs délais ne devrait pas être modifié», explique-t-on.

Pour rappel, le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin a atteint 8.674.931, indique le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19, relevant que les personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) sont au nombre de 5.468.470.

N.M.