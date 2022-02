Maroc: vers l’assouplissement des mesures dans les écoles ?

Suite à la baisse du nombre de cas d’infections par le Covid-19, et à la fin proche de la vague Omicron, beaucoup de Marocains se demandent si le protocole sanitaire au sein des écoles sera assoupli.

A ce propos, le membre du Comité scientifique et technique de lutte contre la pandémie, Azzedine Ibrahimi, a déclaré que le port du masque à l’intérieur des classes affecte les enfants psychologiquement.

Dans une publication sur sa page Facebook, le directeur du laboratoire de biotechnologie à Rabat a écrit: « Alors que personne ne met le masque dans les cafés et les transports, celui-ci est obligatoire à l’intérieur des classes. C’est inexplicable ».

« Il faut oser vivre et l’annoncer au monde. Oui, le Covid a tué beaucoup d’entre nous, mais il n’a pas tué notre amour de la vie », a-t-il ajouté. « Personne n’a le droit de nous priver de vivre au nom de la crainte d’une rechute. Oui, je suis optimiste quant à un avenir meilleur… S’il y a un revers, et s’il y a des crises et et des défis, je reste optimiste que cela s’arrangera ».

M.F.