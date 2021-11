Maroc: vers l’annulation définitive de l’horaire GMT+1 ?

L’horaire GMT+1 continue à susciter une vive polémique chez les citoyens, en particulier en période hivernale où cet horaire est un véritable calvaire pour les élèves et leurs parents.

A ce propos, le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas a déclaré en conférence de presse jeudi que « l’annulation de l’heure supplémentaire nécessite une étude globale », ajoutant que le gouvernement est en train de discuter le sujet.

« Le gouvernement prendra, dès que possible, une décision à ce sujet », a-t-il déclaré. Et de souligner qu’il comprend la souffrance des familles à cause de cet horaire adopté depuis plus de deux ans.

Notons que les internautes lancent régulièrement des campagnes contre le GMT+1 et appellent le gouvernement à revenir à l’horaire GMT.

M.F.