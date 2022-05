Maroc: vers la suppression du pass vaccinal et du test PCR ?

Alors que la situation épidémiologique est stable depuis plusieurs semaines, plusieurs Marocains se demandent si le pass vaccinal et le test PCR seront enfin supprimés.

A ce propos, Said Afif, le président de l’association marocaine des sciences médicales et membre du comité scientifique et technique de la covid-19 a indiqué que l’annulation du pass et du PCR ne sont pas à l’ordre du jour, malgré la stabilisation de la situation épidémiologique.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Afif a assuré que l’apparition de nouveaux variants n’est pas exclue, précisant que le test PCR et le pass vaccinal sont encore primordiaux. Toutefois, a-t-il souligné, les mesures de prévention appliquées pour les passagers de l’aérien doivent être allégées dans les plus brefs délais, à l’instar des traversées maritimes.

«Imposer des tests PCR aux familles, surtout nombreuses, est illogique. Il faut donc alléger les mesures afin que les passagers aient le choix de présenter soit le test soit le pass. Pourquoi le voyage par les airs n’a pas joui des mêmes mesures d’allègement dont ont bénéficié les traversées maritimes ?», s’est demandé Dr Afif.

