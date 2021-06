Maroc: vers la levée de plusieurs barrages sécuritaires ?

L’assouplissement des mesures restrictives, depuis quelques jours, a été accueilli avec satisfaction par les citoyens.

Il s’agit notamment de la reprise de plusieurs activités culturelles, de célébrations festives et de loisirs aussi (théâtres, salles obscures, salles de fêtes…). Et même les mesures de déplacements inter-villes seraient sur le point d’être allégées aux quatre coins du Royaume par les autorités compétentes, souhaitent vivement les citoyens.

Et selon une source de Le Site info, il est prévu la levée de plusieurs barrages sécuritaires aux accès des villes, après la stabilisation constatée de la situation épidémiologique au Maroc. La raison des barrages diurnes n’est

plus aussi urgente, comme auparavant, et les citoyens sont désormais autorisés à se déplacer sans nulle contrainte, a souligné la même source.

Cependant, les mêmes barrages sécuritaires resteront opérationnels, surtout au-delà de 23 heures, a précisé notre source, heure à laquelle l’Exécutif a décrété de repousser le couvre-feu nocturne qui, pendant le mois sacré de Ramadan, commençait à 20 heures tapantes.

L.A.