Maroc: vers la levée de l’état d’urgence sanitaire ?

Après l’assouplissement des mesures sanitaires et l’amélioration de la situation épidémiologique, les Marocains se demandent si l’état d’urgence sanitaire, en vigueur jusqu’au 31 octobre, sera totalement levé.

Selon le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II Mustapha Naji, la levée de l’état d’urgence sanitaire dépend de l’évolution de la situation épidémiologique, et ne peut se faire que si le taux de létalité devient au Royaume devient nul.

Le virologue a indiqué à Le Site info qu’il est possible d’enregistrer une baisse drastique de contaminations et de décès vu la situation actuelle, où les gens se font vacciner et respectent le protocole sanitaire.

Pour rappel, 727 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et de 1.491 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, indique le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique Covid-19.

Le nombre de primo-vaccinés a atteint 22.953.940, alors que celui des personnes ayant reçu la 2-ème dose s’élève désormais à 19.758.226. En parallèle, un total de 64.077 personnes ont reçu la 3ème dose du vaccin anti Covid-19, au troisième jour du lancement de l’opération.

M.F.