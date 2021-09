Maroc: vacciner les 3-11 ans n’est pas nécessaire selon un médecin

Le débat sur l’opportunité sanitaire de faire vacciner les enfants, âgés de 3 à 12 ans, ne cesse de susciter les interrogations et la crainte des parents, à quelques encablures de la date de la rentrée scolaire 2021-2022.

Dans ce cadre, Dr Said Afif, membre du Comité technique et scientifique de vaccination anti-Covid, a déclaré à Le Site info que le report de la date de la rentrée scolaire, ainsi que la mesure concernant la vaccination des enfants, âgés de 12 à 17 ans, ont évité au Maroc une vraie « catastrophe ». Sachant que sans cela, le pays aurait connu une plus grande propagation de la covid-19, surtout avec l’apparition de nouvelles souches du virus, a souligné le président de la Société marocaine des Sciences médicales.

En revanche, notre interlocuteur a estimé que faire vacciner les moins de 12 ans n’est pas une chose primordiale, pour l’heure, dans l’attente la fin de la vaccination de la frange des 12-17 ans, au moment même où les personnes non-vaccinées s’empressent de se rendre aux centres de vaccination pour le faire.

L.A.