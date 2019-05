Maroc – USA – Royaume-Uni: grandes manœuvres militaires à Agadir

Depuis lundi dernier, Agadir et ses environs abritent des manœuvres militaires d’envergure. Y participent aux côtés des Forces armées royales, le Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (US Africom) et les Forces armées britanniques, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le journal précise que ces exercices militaires conjoints entrent dans le cadre du renforcement du partenariat sécuritaire et militaire des pays alliés des USA. Lequel partenariat a pour objectif commun la lutte contre les menaces terroristes dans la région.

Le Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique n’en est pas à sa première organisation de tels exercices militaires annuels. Et l’actuelle édition qu’accueillent Agadir et sa région vise les mêmes objectifs: prévention et lutte contre des actes terroristes et lutte contre la traite des êtes humains. A souligner que ces manœuvres ont lieu à l’invitation des gouvernements du Maroc, des USA et du Royaume-Uni.

Cette présente édition se caractérise par l’organisation simultanée de “Judicious Response” (Réponse judicieuse) et “Epic Gardian” (Gardien épique). Il s’agit des noms donnés à deux exercices militaires qui, pour la première fois, seront réunis alors qu’ils étaient organisés de manière distincte lors des précédentes éditions.

Larbi Alaoui