Maroc-USA: le Général Louarak reçoit Robert Karem

Sur Hautes Instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu, mercredi au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, Robert Karem, Secrétaire Adjoint à la Défense américaine pour les Affaires Sécuritaires Internationales.

Les discussions, qui se sont déroulées en présence des Chefs de Bureaux de l’Etat-Major Général des FAR, des Inspecteurs des Forces Royales Air et de la Marine Royale, et de Jennifer Rasamimanana, Consule Générale des Etats-Unis au Maroc, ont porté sur les différents aspects de la coopération militaire entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Les deux parties se sont engagées d’assurer le suivi des travaux du Comité Consultatif de la Défense Maroc-USA, pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays, relève le communiqué.

Robert Karem, Secrétaire Adjoint à la Défense américaine pour les Affaires Sécuritaires Internationales, est en visite de travail au Royaume, du 24 au 26 juillet 2018, à la tête d’une importante délégation civilo-militaire.