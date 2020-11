Maroc: une vidéo érotique suscite la colère indignée de la Toile

Un enregistrement vidéo fait les choux gras des réseaux sociaux, depuis deux jours. On y voit une jeune fille faire un strip-tease des plus suggestifs et érotiques, sur la demande de son petit ami.

Ce dernier, pendant une communication téléphonique avec sa « Dulcinée », l’a priée de lui montrer ses charmes intimes. La jeune fille, sans hésitation aucune, a fait vite d’obtempérer et d’exécuter les desiderata mateurs du jeune homme. Pendant ce strip-tease, le voyeur ne cessait de « susurrer » à la jeune fille des mots d’une vulgarité inouïe. De surcroît, il a tenu à publier la vidéo de cette scène érotique, avec les propos grossiers de la discussion.

De leur côté, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur colère indignée concernant la publication de telles vidéos indécentes.

A.Z.