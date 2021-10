Maroc: une vidéo de maltraitance animale secoue la Toile

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant un jeune homme s’attaquer à un chat en pleine rue a secoué la Toile.

La courte séquence montre un jeune homme, dans la vingtaine, asséner un violent coup de pied au chat, lui écrasant la tête contre le mur, avant de le laisser agoniser.

La vidéo dont le lieu de déroulement est encore inconnu, a profondément choqué et indigné les internautes, qui ont appelé à ce que le mis en cause soit identifié et sanctionné.

Âmes sensibles s’abstenir.