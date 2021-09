Maroc: une vidéo choque la Toile

Depuis lundi soir du 13 septembre courant, les réseaux sociaux partagent et commentent un extrait d’un enregistrement vidéo. On y voit un individu se comporter de façon indigne et inadmissible à l’encontre d’une jeune passante.

En effet, l’extrait de la vidéo fait voir cet énergumène soulever les vêtements de la jeune fille, qui portait une robe courte, et lui administrer une claque sur son arrière-train, tout en éclatant de rire, fier de son geste ignoble. A propos de cette scène répréhensible, une source sécuritaire a déclaré à Le Site info qu’une enquête est en cours pour identifier le mis en cause et le présenter à la justice et ce, afin qu’il réponde de son acte indigne.

De leur côté, les internautes ont exprimé leur colère et leur indignation, pointant du doigt le comportement de ce jeune qui a osé enfreindre le droit à l’intégrité personnelle de cette passante, sur la voie publique. De même qu’ils ont insisté sur la nécessité de sanctionner sévèrement cet individu, de façon qu’il soit un exemple pour les jeunes qui s’évertuent à tendre des pièges et autres chausse-trapes, via Youtube, pour « amuser la galerie ».

Cet individu n’avait nul droit de porter atteinte à la liberté individuelle d’autrui, se sont également insurgé les internautes.

L.A.