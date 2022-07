Maroc: une proposition de loi pour sanctionner la vente de cigarettes aux moins 18 ans

Le groupe du Mouvement populaire (MP) à la Chambre des représentants ont présenté une proposition de loi concernant l’incrimination de la vente de cigarettes aux moins de 18 ans.

Le groupe du MP a ainsi indiqué dans sa présentation que les moins de 15 ans représentent 13 % des fumeurs au Maroc, ce qui est égal à 500.000 enfants dont l’âge se situe entre 10 et 15 ans. Les chiffres sont bien alarmants, dans la mesure où l’on sait que 48 % des fumeurs sont âgés entre 15 et 19 ans, et qui risquent de bien augmenter en l’absence d’un quelconque contrôle légal à ce niveau.

A travers sa proposition de loi, le MP vise à apporter un complément à la loi n° 15-91, relative à l’interdiction de fumer et de faire de la publicité et de la propagande en faveur du tabac dans certains lieux.

Les Harakistes ont par ailleurs appelé, dans leur proposition, à la mise en place d’amendes dont le montant va de 1000 à 2000 dirhams pour tout individu vendant des cigarettes ou produits à base de tabac aux mineurs.

A.O.