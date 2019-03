Maroc: une nouvelle vidéo enflamme les réseaux sociaux

Nouvelle scène désolante dans le milieu scolaire au Maroc. Une nouvelle vidéo, dont on ignore encore les circonstances exactes (la date et le lieu notamment), fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des élèves en train de tailler une plante de cannabis en plein cours!

Des images qui ont été largement partagées sur la Toile, suscitant l’indignation d’un grand nombre d’internautes.

Selon une source de Le Site Info, le ministère de l’Éducation nationale a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cette affaire.

N.K.