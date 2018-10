Maroc: une nouvelle vidéo d’un viol choque la Toile

Entre indignation et colère, les internautes ont notamment pointé du doigt un système de valeurs défaillant, voire inexistant. Une situation causée, selon certains, par la médiocrité de l’école publique marocaine. Dénonçant un acte “inhumain” et “scandaleux”, d’aucuns ont appelé à la “castration” des agresseurs dans ces cas.

Selon une source de Le Site info, les autorités ont ouvert une enquête pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, ajoutant que la vidéo a été filmée dans la région de Bir Jdid, à El Jadida. Elle a également précisé que les recherches sont en cours pour identifier les coupables et les interpeller dans les plus brefs délais.

Les mis en cause apparaissent dans cet extrait, largement diffusé sur les réseaux sociaux, en train de déshabiller une jeune fille et toucher ses parties intimes. Les cris de cette dernière n’ont malheureusement pas empêché les deux hommes de poursuivre leur abus.