Maroc: une nouvelle publicité choque la Toile

La plupart des internautes ont, en effet, estimé que cette publicité compare la femme à un simple produit et n’ont pas manqué de tacler la marque. «Vous avez écorné l’image de la femme», s’est insurgé un jeune homme sur la Toile. «Je refuse, en tant que femme, d’être réduite à un Tonic. La prochaine fois, pensez aux sentiments des Marocaines», a écrit une autre. «Vous me comparer à un biscuit ? Chapeau !», a-t-elle ajouté.

