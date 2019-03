Maroc: une nouvelle appli pour arrêter de fumer

Une application électronique dédiée à la lutte contre la consommation du tabac a été lancée, jeudi, au lycée Maghreb Arabe à Fès.

Mise en place par une équipe d’élèves et d’enseignants du lycée Maghreb Arabe, cette application électronique interactive, la première du genre dans une école marocaine, tend à sensibiliser les élèves aux méfaits du tabagisme.

Lors d’une rencontre organisée à cette occasion par l’association ‘’moi et toi’’, en partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Fès-Meknès, l’accent a été mis sur les bienfaits de cette application et les dangers du tabagisme sur la santé.

Cette réunion, initiée en partenariat avec le ministère de la santé, le Conseil régional et la wilaya de Fès-Meknès a pour objectif d’accompagner les élèves et les encourager à lutter contre le fléau du tabagisme et des drogues, à travers l’utilisation de la technologie en tant qu’outil de sensibilisation, a indiqué la présidente de l’association, Fatima Ouhssine.

Ce projet, qui utilise les technologies de l’information et de la communication, vise à développer le sens créatif des étudiants et à leur permettre de renforcer leurs compétences, a-t-elle ajouté.

Elle a aussi souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de l’association, fondé sur l’organisation de campagnes de sensibilisation en faveur des élèves, ainsi que sur une approche culturelle et innovante incluant théâtre, film éducatif, musique, dessin et usage de la technologie.

De son côté, le représentant de la préfecture de police de Fès, Mohamed Khalifi, a indiqué que les services de sûreté de Fès contribue, en partenariat avec les divers acteurs, à la sensibilisation aux dangers du tabagisme et des drogues, sous la supervision de cadres spécialisés dans le domaine, soulignant que la préfecture de police a organisé l’année dernière quelque 300 campagnes de sensibilisation dans différents établissements d’enseignement au profit d’environ 10 milles élèves.

Il a dans ce cadre salué cette initiative destinée à sensibiliser aux dangers du tabagisme, tout en exprimant la disposition de la préfecture de Fès à renforcer sa coopération avec les divers secteurs pour développer et mettre en place des programmes de sensibilisation, afin d’éradiquer ce fléau social et contrecarrer ses méfaits sur les jeunes.

S.L. (avec MAP)