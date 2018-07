Maroc: une importante cérémonie présidée par le ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a présidé, jeudi à l’Institut Royal de l’Administration Territoriale de Kénitra (IRAT), la cérémonie de sortie de la 53ème promotion des agents d’autorité et de la 8ème promotion des inspecteurs de l’administration territoriale, en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur indique que Laftit a souligné dans une allocution à cette occasion les principes fondamentaux qu’il faudrait renforcer au sein de l’administration publique, conformément aux orientations du roi, relevant que la promotion du service public passe par la réhabilitation du capital humain dans le cadre d’un système de réforme s’articulant sur trois piliers à savoir la consécration des critères de compétence, de mérite et d’égalité des chances, la promotion de la formation et de la qualification des ressources humaines, et le renforcement des structures organisationnelles, l’amélioration des outils de gestion et la moralisation du service public.

Conformément à la vision éclairée du roi, le ministère de l’Intérieur a entrepris une action de réforme globale des systèmes de recrutement et de formation des agents d’autorité, afin qu’ils puissent répondre au mieux aux besoins actuels et urgents des citoyens, et ce en se basant sur un sondage d’opinion réalisé auprès d’agents d’autorité de différents grades, ainsi que de responsables compétents et expérimentés, a fait savoir Laftit.

Ce sondage a permis de mettre en place une vision réaliste et actualisée de ce que exige l’exercice des fonctions d’autorité en termes de connaissances et compétences, a-t-il ajouté, relevant que cet effort collectif a abouti à une refonte globale du système de recrutement à travers notamment la révision des conditions d’admission, des modalités de candidature et des étapes du concours d’accès au cycle normal des agents d’autorité.

Abordant le chantier de restructuration du système de formation au sein de l’IRAT en vue de le mettre en adéquation avec les nouveautés qu’exige l’exercice des fonctions d’autorité, Laftit a noté que le ministère de l’Intérieur procède à une évaluation régulière du système de formation au sein de l’Institut et s’est inscrit dans un processus de modernisation de celui-ci, et ce en s’inspirant du modèle de gestion mis en place dans le secteur privé qui se caractérise par son efficience et son efficacité, tout en promouvant la formation continue des agents d’autorité pour qu’ils puissent adhérer complètement au modèle de développement auquel appelle le roi et consacrer la notion de l’autorité de proximité dans son sens large.

A cet égard, le ministre a souligné que le nouveau système de formation au sein de l’IRAT vise à contribuer au rayonnement de la culture d’autorité au service des citoyens et au renforcement des fondements de la légitimité de l’Etat.

Laftit, ajoute le communiqué, a par la suite présenté les principaux axes de la réforme dans son volet relatif à la gestion des ressources humaines, en application des Hautes instructions royales visant davantage d’efficiente et de rationalisation des ressources humaines au sein du corps des agents d’autorité, en consacrant les critères de compétence et de mérite dans la nomination aux postes de responsabilité.

Le ministre est également revenu sur le dernier mouvement ayant concerné les agents d’autorité, notant à ce propos que celui-ci a permis au ministère de passer de la gestion des carrières à un nouveau modèle basé sur la gestion des compétences, et ce en soumettant les agents d’autorité à des entretiens oraux pour évaluer leurs compétences et leur degré d’expérience professionnelle avant de leur confier des postes de responsabilité

Le but de ces réformes, a-t-il poursuivi, est de placer le corps des agents d’autorité au coeur des mutations positives que connaissent les institutions de l’Etat, afin qu’il puisse accomplir au mieux ses missions au service de la nation conformément à la volonté royale.

Le ministre de l’Intérieur a en outre appelé les lauréats de l’Institut à garder à l’esprit les Hautes orientations royales qui insistent sur l’impératif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, dans le cadre de la justice, l’équité, la dignité humaine et l’égalité des chances.

S.L. (avec MAP)