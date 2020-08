Maroc: une femme surprise par son mari en pleine pratique de sorcellerie

Les réseaux sociaux ont largement diffusé, il y a deux jours, et commenté une vidéo insolite. On y voit un homme surprenant son épouse en train de jouer à l’apprentie-sorcière, au domicile conjugal, à Sidi Kacem.

La mari a découvert sur une table une photo et des herbes utilisées dans des actes de charlatanisme et de voyance. Selon l’enregistrement vidéo, la femme et sa sœur ont été découvertes en flagrant délit et un brasero dont elles se sont servies a été retrouvé… dans les toilettes de la maison. L’épouse a alors essayé de convaincre sa belle-mère que ces pratiques de sorcellerie et de charlatanisme ne visaient pas le mari, mais en vain.

A signaler que la vidéo, dont Le Site info détient copie, a été filmée à l’occasion de la célébration de l’Achoura où ces pratiques moyenâgeuses de sorcellerie et de pseudo magie noire sont monnaie courante chez certaines représentantes de la gent féminine.

Cependant, l’on ne sait si l’enregistrement a été filmé lors de la dernière Achoura, célébrée ce dernier weekend, ou si elle date d’une autre année.

A.Z.