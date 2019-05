Maroc: une émission sur la “roqia” sanctionnée par la HACA

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a décidé de suspendre la diffusion de l’émission “Bismillah Or9ik” durant une semaine sur les ondes de la station MFM.

Cette suspension a été décidée après la “diffusion de propos incitant à des comportements préjudiciables à la santé et à la sécurité des personnes et des biens”, explique la HACA dans un communiqué parvenu à Le Site info.

“L’émission a été suspendue pour non-respect par la société MFM Radio TV des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux règles encadrant les émissions de santé”, ajoute le communiqué.

C’est la Fédération marocaine des droits du consommateur qui avait porté plainte contre l’émission, estimant qu’elle fait l’éloge du charlatanisme, en particulier avec un style et une méthodologie employés pour présenter l’émission qui exploite, d’après la plainte, l’ignorance et la faiblesse de certains consommateurs. Ce qui pourrait porter préjudice à leurs intérêts pécuniaires et à la sécurité de leur santé.

De plus, l’émission a abordé à maintes reprises des sujets, relatifs à ce qui a été présenté et considéré par l’invité de l’émission comme étant des maladies et des symptômes psychologiques et physiologiques, tels que “la stérilité et l’avortement”, les “troubles mentaux”, les “intoxications alimentaires”, “l’épistaxis”, les “hémorragies” et les “syndromes du côlon …

La HACA a également ordonné à MFM Radio TV de diffuser le communiqué de suspension pendant la période de sanction précitée. Celle-ci a été fixée à une semaine, à compter de la date de notification et ce, à l’heure habituelle du début de la diffusion de l’émission.

A.K.A.