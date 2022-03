Maroc: une convention au profit du personnel de la Santé

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du personnel du secteur public de la santé ont signé, ce jeudi à Rabat, une convention de partenariat avec le groupe Crédit agricole du Maroc (CAM), au profit du personnel du secteur public de la santé.

En vertu de cette convention, paraphée par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, le président par intérim de la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du personnel du secteur public de la santé, Brahim Oubaha et le président du directoire du groupe Crédit agricole du Maroc (CAM), Tariq Sijilmassi, le personnel de la santé publique bénéficiera de services bancaires à un taux préférentiel lors de l’octroi de crédits de logements, de consommation et autres types de financements.

Intervenant à l’entame de cette cérémonie, Ait Taleb a tenu à remercier le groupe CAM pour son engagement à la réalisation de cet accord, signalant que cette convention s’inscrit dans le cadre de l’intérêt que porte le ministère à ses effectifs.

Pour sa part, le président du directoire du groupe CAM, Tariq Sijilmassi a rendu hommage au corps de la santé publique pour les efforts déployés tout au long de la pandémie du covid-19, espérant, à travers les conditions préférentielles qu’offre cet accord, rendre « ne serait-ce qu’un tout petit pourcentage de ce que vous nous avez donné durant l’épidémie ».

Déroulant la teneur de cet accord tripartite, le directeur du domaine banque digitale et stratégie Respire, El Mustapha Benabbou a fait savoir que cette convention se décline en quatre principaux axes, à savoir le soutien financier de tous les projets d’investissements programmés par la Fondation au cours de la prochaine décennie, ainsi qu’un accompagnement prodigué par la banque d’affaires relevant du groupe, le cas échéant.

Le deuxième axe, qui concerne les adhérents de la Fondation Hassan II et leur familles, prévoit plusieurs services bancaires et privilèges préférentiels, a souligné Benabbou, relevant qu’en ce qui concerne les crédits immobiliers et les crédits à la consommation, le groupe CAM propose un éventail d’offres variées qui répondent aux besoins spécifiques de toutes les catégories du personnel.

Au niveau des nouvelles solutions et offres digitales, la convention donnera au personnel de la santé un accès aux nouvelles solutions digitales du CAM, en l’occurrence l’application « Hssab-E », a indiqué le responsable, en faisait référence au troisième axe du texte de l’accord, ajoutant que cette application permet d’ouvrir un compte bancaire et bénéficier de nombreux services gratuits sans avoir à se déplacer à une agence bancaire.

Le quatrième axe est, quant à lui, lié à la possibilité pour le personnel de la santé de bénéficier des services et des offres de la banque participative relevant du groupe CAM, en l’occurrence « Al Akhdar Bank » (AAB).

De son côté, Oubaha a mis en exergue le travail de la Fondation en matière d’amélioration des conditions sociales du personnel de la santé, mettant l’accent sur le taux de crédit négocié aux termes de cet accord, qui est le plus avantageux de toutes les conventions déjà signées.

Il a considéré, par ailleurs, que l’accompagnement du ministère tout au long du processus d’élaboration de la convention représente un nouveau départ pour la Fondation et un catalyseur pour repartir sur de nouveaux fondements et des objectifs réalistes qui profiteront amplement au personnel de la santé, a-t-il conclu.