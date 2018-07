Maroc: une agence matrimoniale voit le jour à Casablanca (Vidéo)

A la fin de l’étape de l’inscription, où sont notés le sexe, l’âge, le métier, le salaire mensuel, l’état civil, les conditions… le candidat doit payer entre 700 et 1500 dirhams de mensualité pendant six mois afin de pouvoir consulter les profils des personnes souhaitant se marier. «L’agence veille à ce que les données personnelles des candidats restent confidentielles. Elles ne sont visibles qu’après le premier face à face. Les candidats peuvent également utiliser des pseudonymes pendant l’inscription», a précisé El Bekkali.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK