Maroc : une affaire de corruption ronge la SNTL

Accusés de corruption et de dilapidation de deniers publics, plusieurs responsables de la Société nationale du transport et de la logistique ont été interpellés.

Selon le quotidien Al Massae de ce jeudi, le modus operandi des mis en cause consistait à profiter d’un dysfonctionnement du système informatique de la SNTL pour se remplir les poches. Ils en faisaient aussi profiter leurs acolytes, exerçant au sein d’une autre société, partenaire de la SNTL.

A force de récidives, par cupidité grandissante, de ces opérations de malversations, celles-ci ont fini par signer un grave déficit dans les comptes de la société nationale du transport et de la logistique.

Cette affaire de corruption et de dilapidation de deniers publics risque de faire tomber d’autres têtes. Et les enquêtes de la police judiciaire ont à l’oeil des responsables de la SNTL et des employés soupçonnés également d’avoir reçu des pots de vin de la part d’une autre société de transport.

L.A.